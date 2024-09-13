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Кремль може посилити диверсії та гібридні атаки у відповідь на удари України по рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20133 перегляди

США та Велика Британія обговорюють можливість дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах у росії. У відповідь Кремль може посилити саботаж, кібератаки та інші гібридні дії проти країн НАТО.

Погрози Кремля країнам НАТО через потенційне використання Україною ракет західного виробництва для ураження військових цілей у росії, швидше за все, набудуть форми посилення диверсій, кібератак та інших гібридних атак, заявили офіційні особи США та Європи, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що росія також може вжити заходів у відповідь, безпосередньо або побічно націлившись на американські війська в інших регіонах, таких як Близький Схід, сказала інша людина.

США і Велика Британія обговорюють можливість дозволити Україні розмістити британські крилаті ракети, підкріплені навігаційними даними США, для нанесення дальніх ударів по території росії після кількох місяців запитів з Києва. Остаточного рішення поки що не ухвалено.

Президент Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорять це питання, а також довгострокову стратегію і підтримку Києва, коли зустрінуться в п'ятницю, повідомив інший офіційний представник.

Президент росії володимир путін попередив у четвер, що будь-який такий крок зробить країни НАТО прямими сторонами конфлікту. Оскільки "сама суть конфлікту" змінюється, росія "ухвалить відповідні рішення" на основі нових загроз, сказав він у Санкт-Петербурзі, не вдаючись у подробиці про те, як вона може відреагувати.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкинув погрози путіна як "спробу відмовити Захід від надання такої допомоги". Було б нерозумно "робити будь-які більш драматичні висновки" з них, сказав Туск на прес-конференції в п'ятницю.

Будь-які дальні удари, якщо вони будуть схвалені, будуть застосовуватися тільки по обмеженому числу військових об'єктів, сказав один з чиновників. Він сказав, що Москва також використовуватиме цю тему у своїх пропагандистських зусиллях в Африці та Латинській Америці.

Російська розвідка націлилася на кілька європейських країн за допомогою диверсійних атак, часто наймаючи місцевих злочинців. Її кібер- і дезінформаційні операції довгий час були зосереджені на США і Європі, пише Bloomberg.

Інциденти, приписувані росії, останніми місяцями загострилися і включають підпали, глушіння супутникових сигналів GPS і замах на генерального директора німецької збройової компанії.

Однак представники західної розвідки заявили, що москва може вдатися до масштабніших дій у відповідь: росія поглибила свою співпрацю з Іраном, чиї довірені особи на Близькому Сході раніше атакували американські об'єкти в усьому регіоні. Нещодавно росія отримала партію балістичних ракет із Тегерана. Іран заперечує постачання зброї.

Деякі союзники по НАТО незадоволені перспективою використання Україною західних ракет на російській території, кажуть люди, знайомі з цим питанням. Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто раніше розкритикував вторгнення України в Росію, заявивши, що це відсуне припинення вогню "все далі й далі", додає видання.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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