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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кремль может усилить диверсии и гибридные атаки в ответ на удары Украины по рф - СМИ

Кремль может усилить диверсии и гибридные атаки в ответ на удары Украины по рф - СМИ

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 16:25  •  10492 просмотра

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США и Великобритания обсуждают возможность разрешить Украине наносить удары по военным объектам в россии. В ответ Кремль может усилить саботаж, кибератаки и другие гибридные действия против стран НАТО.

По словам официальных лиц США и Европы, угрозы Кремля странам НАТО в связи с возможным использованием Украиной ракет западного производства для поражения военных целей в России, скорее всего, примут форму усиления диверсий, кибератак и других гибридных атак, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что россия также может принять ответные меры, напрямую или косвенно нацелившись на американские войска в других регионах, таких как Ближний Восток, сказал другой человек.

США и Великобритания обсуждают возможность разрешить Украине разместить британские крылатые ракеты, подкрепленные навигационными данными США, для нанесения дальних ударов по территории россии после нескольких месяцев запросов из Киева. Окончательное решение пока не принято.

Президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят этот вопрос, а также долгосрочную стратегию и поддержку Киева, когда встретятся в пятницу, сообщил другой официальный представитель.

Президент россии владимир путин предупредил в четверг, что любой такой шаг сделает страны НАТО прямыми сторонами конфликта. Поскольку "сама суть конфликта" меняется, россия "примет соответствующие решения" на основе новых угроз, сказал он в Санкт-Петербурге, не вдаваясь в подробности о том, как она может отреагировать.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отверг угрозы путина как "попытку отговорить Запад от предоставления такой помощи". Было бы неразумно "делать какие-либо более драматичные выводы" из них, сказал Туск на пресс-конференции в пятницу.

Любые дальние удары, если они будут одобрены, будут применяться только по ограниченному числу военных объектов, сказал один из чиновников. Он сказал, что москва также будет использовать эту тему в своих пропагандистских усилиях в Африке и Латинской Америке.

Российская разведка нацелилась на несколько европейских стран с помощью диверсионных атак, часто нанимая местных преступников. Ее кибер- и дезинформационные операции долгое время были сосредоточены на США и Европе, пишет Bloomberg.

Инциденты, приписываемые россии, в последние месяцы обострились и включают поджоги, глушение спутниковых сигналов GPS и покушение на генерального директора немецкой оружейной компании.

Однако представители западной разведки заявили, что москва может предпринять более масштабные ответные действия: россия углубила свое сотрудничество с Ираном, чьи доверенные лица на Ближнем Востоке ранее атаковали американские объекты по всему региону. Недавно россия получила партию баллистических ракет из Тегерана. Иран отрицает поставку оружия.

Некоторые союзники по НАТО недовольны перспективой использования Украиной западных ракет на российской территории, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Министр обороны Италии Гвидо Кросетто ранее раскритиковал вторжение Украины в россию, заявив, что это отодвинет прекращение огня "все дальше и дальше", добавляет издание.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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