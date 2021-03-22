"Кременчук" та "Сокіл" з перемог стартували в плей-офф УХЛ

Деталі

“Кременчук” у напрочуд результативній баталії розгромили “Білий Барс” — 11:4. Дублі в матчі оформили Созонов і Дубінін, а Орлов на свій рахунок записав хет-трик.

В іншій зустрічі столичний “Сокіл” не пропустив жодної шайби у протистоянні із “Маріуполем”, а в протилежні ворота забили чотири рази (4:0). Німенко оформив дубль, ще по разу закидали Ступак і Сисак.

Доповнення

Чвертьфінальні серії плей-офф чемпіонату УХЛ пройдуть до 2-х перемог.