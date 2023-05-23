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Країни-союзники розкритикували проект резолюції росії в ВООЗ про "надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я в Україні"

Країни-союзники розкритикували проект резолюції росії в ВООЗ про "надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я в Україні"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Союзники Києва у вівторок засудили москву за те, що вона запропонувала «цинічний» проект резолюції про «надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я в Україні та навколо неї» на щорічних зборах Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Проект резолюції, представлений спільно росією та Сирією, конкуруватиме з іншим проектом, представленим Україною та її союзниками, в якому засуджується вторгнення росії та напади на медичні установи.

В останньому російському проекті резолюції не згадується розв'язана москвою річна війна в Україні.

Посол Франції Жером Боннафон назвав проект «новою цинічною атакою на правду», додавши: «За даними ВООЗ, жертвами стали понад 20 000 цивільних осіб, постраждали медичні центри та працівники, мали місце численні випадки сексуального насильства».

Через три місяці після вторгнення росії в Україну в лютому минулого року держави-члени ВООЗ прийняли резолюцію, яка засуджує російську військову агресію.

Вони переважною більшістю голосів відкинули ще один проект резолюції, представлений росією, покликаний бути «нейтральнішими».

Посол Великої Британії Саймон Менлі сказав: «Нам відомо, що, як і минулого року, росія надіслала нашим колегам-делегатам брошури, в яких стверджується, що Україна атакує власну систему охорони здоров'я. Це театр абсурду».

Він засудив «безпричинну дезінформацію, яку розповсюджує російська держава в спробі відволікти і заплутати Всесвітню асамблею охорони здоров'я».

«Ми впевнені, що переважна більшість наших колег-делегатів не обдуряться такою дезінформацією чи цинічною резолюцією, яку запропонувала росія».

Проект резолюції, представлений Києвом та його союзниками, закликає москву негайно припинити напади на лікарні та медичні установи.

Посол США Шеба Крокер заявила: «Жорстокі напади російських військ призвели до переміщення мільйонів людей, руйнування життєво важливих медичних установ, позбавлення мільйонів безпеки та доступу до основних медичних послуг та порушення ланцюжків постачання основних медичних послуг».

«Оскільки жорстокість росії триває, вплив на глобальну охорону здоров'я заслуговує на найвищий рівень уваги», — додала вона.

Голосування щодо двох нових резолюцій може відбутися в середу через тривалість дебатів.

Додамо

За даними ВООЗ, в Україні було підтверджено 974 напади на медичні установи, внаслідок яких загинула 101 особа.

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