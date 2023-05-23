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Страны-союзники раскритиковали проект резолюции россии в ВОЗ о "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине"

Страны-союзники раскритиковали проект резолюции россии в ВОЗ о "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине"

Киев • УНН

 • 632294 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Союзники Киева во вторник осудили москву за то, что она предложила «циничный» проект резолюции о «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине и вокруг нее» на ежегодном собрании Всемирной организации здравоохранения, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Проект резолюции, представленный совместно россией и Сирией, будет конкурировать с другим проектом, представленным Украиной и ее союзниками, в котором осуждается вторжение россии и нападения на медицинские учреждения.

В последнем российском проекте резолюции не упоминается развязанная москвой годичная война в Украине.

Посол Франции Жером Боннафон назвал проект «новой циничной атакой на правду», добавив: «По данным ВОЗ, жертвами стали более 20 000 гражданских лиц, пострадали медицинские центры и работники, имели место многочисленные случаи сексуального насилия».

Через три месяца после вторжения россии в Украину в феврале прошлого года государства-члены ВОЗ приняли резолюцию, осуждающую российскую военную агрессию.

Они подавляющим большинством голосов отвергли еще один проект резолюции, представленный россией, призванный быть «более нейтральными».

Посол Великобритании Саймон Мэнли сказал: «Нам известно, что, как и в прошлом году, россия прислала нашим коллегам-делегатам брошюры, в которых утверждается, что Украина атакует собственную систему здравоохранения. Это театр абсурда».

Он осудил «беспричинную дезинформацию, которую распространяет российское государство в попытке отвлечь и запутать Всемирную ассамблею здравоохранения».

«Мы уверены, что подавляющее большинство наших коллег-делегатов не будут одурачены такой дезинформацией или циничной резолюцией, предложенной россией».

Проект резолюции, представленный Киевом и его союзниками, призывает москву немедленно прекратить нападения на больницы и медицинские учреждения.

Посол США Шеба Крокер заявила: «Жестокие нападения российских войск привели к перемещению миллионов людей, разрушению жизненно важных медицинских учреждений, лишению миллионов безопасности и доступа к основным медицинским услугам и нарушению цепочек поставок основных медицинских услуг».

«Поскольку жестокость россии продолжается, влияние на глобальное здравоохранение заслуживает самого высокого уровня внимания», — добавила она.

Голосование по двум новым резолюциям может состояться в среду из-за продолжительности дебатов.

Добавим

По данным ВОЗ, в Украине было подтверждено 974 нападения на медицинские учреждения, в результате которых погиб 101 человек.

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