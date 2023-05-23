Страны-союзники раскритиковали проект резолюции россии в ВОЗ о "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Союзники Киева во вторник осудили москву за то, что она предложила «циничный» проект резолюции о «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Украине и вокруг нее» на ежегодном собрании Всемирной организации здравоохранения, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Проект резолюции, представленный совместно россией и Сирией, будет конкурировать с другим проектом, представленным Украиной и ее союзниками, в котором осуждается вторжение россии и нападения на медицинские учреждения.
В последнем российском проекте резолюции не упоминается развязанная москвой годичная война в Украине.
Посол Франции Жером Боннафон назвал проект «новой циничной атакой на правду», добавив: «По данным ВОЗ, жертвами стали более 20 000 гражданских лиц, пострадали медицинские центры и работники, имели место многочисленные случаи сексуального насилия».
Через три месяца после вторжения россии в Украину в феврале прошлого года государства-члены ВОЗ приняли резолюцию, осуждающую российскую военную агрессию.
Они подавляющим большинством голосов отвергли еще один проект резолюции, представленный россией, призванный быть «более нейтральными».
Посол Великобритании Саймон Мэнли сказал: «Нам известно, что, как и в прошлом году, россия прислала нашим коллегам-делегатам брошюры, в которых утверждается, что Украина атакует собственную систему здравоохранения. Это театр абсурда».
Он осудил «беспричинную дезинформацию, которую распространяет российское государство в попытке отвлечь и запутать Всемирную ассамблею здравоохранения».
«Мы уверены, что подавляющее большинство наших коллег-делегатов не будут одурачены такой дезинформацией или циничной резолюцией, предложенной россией».
Проект резолюции, представленный Киевом и его союзниками, призывает москву немедленно прекратить нападения на больницы и медицинские учреждения.
Посол США Шеба Крокер заявила: «Жестокие нападения российских войск привели к перемещению миллионов людей, разрушению жизненно важных медицинских учреждений, лишению миллионов безопасности и доступа к основным медицинским услугам и нарушению цепочек поставок основных медицинских услуг».
«Поскольку жестокость россии продолжается, влияние на глобальное здравоохранение заслуживает самого высокого уровня внимания», — добавила она.
Голосование по двум новым резолюциям может состояться в среду из-за продолжительности дебатов.
Добавим
По данным ВОЗ, в Украине было подтверждено 974 нападения на медицинские учреждения, в результате которых погиб 101 человек.