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Країни НАТО обговорять цільові витрати на оборону - Столтенберг

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував нові переговори щодо рівня витрат на оборону в країнах Альянсу, заявивши, що деякі союзники хочуть підвищити поточний мінімальний рівень. Про це він сказав в інтерв'ю dpa, пише УНН.

Країни НАТО обговорять цільові витрати на оборону - Столтенберг

Цитата

"Деякі союзники рішуче виступають за те, щоб ціль у 2% перетворилася на мінімальну", - сказав Столтенберг.

Деталі

Як голова Північноатлантичної ради він тепер очолить переговори з цього питання. "Ми будемо зустрічатися, у нас будуть зустрічі на рівні міністрів, у нас будуть дискусії в столицях", - сказав він, додавши, що впевнений, що домовленості буде досягнуто не пізніше наступного чергового саміту, який має відбутися 11 і 12 липня у столиці Литви Вільнюсі.

Згідно з поточним цільовим показником витрат членам НАТО пропонується наблизитись до контрольного показника витрат на оборону обсягом не менше 2% їх валового внутрішнього продукту (ВВП) до 2024 року. Мета була узгоджена на саміті в Уельсі у 2014 році, одразу після того, як росія анексувала український Кримський півострів.

Столтенберг не уточнив, які союзники закликають збільшити ціль, але, за словами дипломатів, Польща, Литва та Британія нещодавно висловилися за згоду на більш суворі цілі з огляду на війну росії проти України, пише видання.

Нагадаємо

18-19 січня у Брюсселі збереться військовий комітет НАТО, під час якого обговорять війну в Україні та продовження надання допомоги Києву.

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