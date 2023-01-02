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Військовий комітет НАТО збереться 18-19 січня у Брюсселі: обговорять війну в Україні та подальшу підтримку Києва

Київ • УНН

 • 632285 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Військовий комітет НАТО збереться на офлайн-зустріч 18-19 січня у Брюсселі, під час якого обговорять війну в Україні та продовження надання допомоги Києву. Про це йдеться в заяві Північноатлантичного альянсу, пише УНН.

Військовий комітет НАТО збереться 18-19 січня у Брюсселі: обговорять війну в Україні та подальшу підтримку Києва

Деталі

На засіданні будуть присутні начальники штабів оборони 32 країн (включно з представниками Швеції та Фінляндії), де планується обговорити питання стратегічного значення для Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до засідання на першій сесії.

На останньому засіданні військовий комітет обговорить війну росії проти України, а також подальшу підтримку НАТО Києва.

Додамо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Захід до довготривалої підтримки України.

Він також заявив, що немає жодних ознак того, що російський диктатор володимир путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Столтенберг закликав готуватися до довгострокових та нових наступів окупантів.

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