Военный комитет НАТО соберется 18-19 января в Брюсселе: обсудят войну в Украине и дальнейшую поддержку Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Военный комитет НАТО соберется на офлайн-встречу 18-19 января в Брюсселе, в ходе которого обсудят войну в Украине и продолжения оказания помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, пишет УНН.
Детали
На заседании будут присутствовать начальники штабов обороны 32 стран (включая представителей Швеции и Финляндии), где планируется обсудить вопросы стратегического значения для Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к заседанию на первой сессии.
На последнем заседании военный комитет обсудит войну россии против Украины, а также дальнейшую поддержку НАТО Киева.
Добавим
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад к долговременной поддержке Украины.
Он также заявил, что нет никаких признаков того, что российский диктатор владимир путин изменил свои цели в отношении войны против Украины. Столтенберг призвал готовиться к долгосрочным и новым наступлениям оккупантов.