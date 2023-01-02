Военный комитет НАТО соберется 18-19 января в Брюсселе: обсудят войну в Украине и дальнейшую поддержку Киева

Детали

На заседании будут присутствовать начальники штабов обороны 32 стран (включая представителей Швеции и Финляндии), где планируется обсудить вопросы стратегического значения для Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к заседанию на первой сессии.

На последнем заседании военный комитет обсудит войну россии против Украины, а также дальнейшую поддержку НАТО Киева.

Добавим

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад к долговременной поддержке Украины.

Он также заявил, что нет никаких признаков того, что российский диктатор владимир путин изменил свои цели в отношении войны против Украины. Столтенберг призвал готовиться к долгосрочным и новым наступлениям оккупантов.