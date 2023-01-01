Генсек НАТО призвал Запад к долговременной поддержке Украины - ВВС

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. россия готовится к продолжению войны. Именно поэтому Запад должен быть готов к долговременной поддержке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью BBC.

Цитата

"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, россия не намерена отказываться от своей главной цели - установления контроля над Украиной", - заявил Столтенберг.

Детали

Он отметил, что, несмотря на то, что украинские войска в течение нескольких месяцев вели контрнаступление, россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это свидетельствует о том, что российские войска готовятся к продолжению войны и возможной попытке нового наступления.

Столтенберг подчеркнул, что Украина остро нуждается в военной поддержке Запада. По его словам, эта война может завершиться мирными переговорами, однако условия этих переговоров будут зависеть от соотношения сил на поле боя.

"Поэтому, если мы хотим, чтобы мирный договор закреплял положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить ему поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить россию сесть за стол переговоров", - резюмировал Столтенберг.

Дополнение 

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что на вооружении в россии остались оперативно-тактические ракеты морского, авиационного и наземного базирования, что в процентном соотношении составляет от 13 до 27%.

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