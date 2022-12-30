Буданов розповів, скільки та яких ракет залишилося в рф для обстрілів України

Цитата

«По основних типах у них залишилося оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування від 13 до 27%. Тобто, по всіх основних типах вони впали нижче 30%, що є недоторканим запасом. В середньому, в одному ракетному залпі, який вони використовують як терористичний акт проти нашої інфраструктури, здебільшого від 70 до 75 ракет. Їхня промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" в місяць. В ракетному залпі здебільшого застосовуються ракети Х-101, Х-505 й "Калібр". Порахуйте самі, скільки вся промисловість має працювати, щоб забезпечити один єдиний залп», - зазначив Буданов.

Деталі

Він зазначив, що ситуація з виробництвом Х-101 ракет приблизно схожа та навіть гірша, ніж з виробництвом "Калібрів". Щодо "Іскандерів" Буданов констатує, що в росіян з ними «взагалі катастрофа».

Директор ГУР також пояснив, чому росіяни перейшли на використання іранських дронів. За його словами, причиною є недостатня кількість ракет, яка щомісяця зменшується.

«Причина проста - це недостатня кількість і розуміння військового керівництва ще влітку, що кількість ракет дуже швидко зменшується. Необхідність переходу на альтернативні зразки. Такими вони змогли знайти виключно дрони типу - "Шахед-136", які активно застосовують з початку осені, а взагалі - з кінця літа», -- додав він.

Доповнення

В інтерв’ю LIGA.net очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у росіян залишилося ракет ще для “двох-трьох” ударів по інфраструктурі України.