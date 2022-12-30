Буданов розповів, скільки та яких ракет залишилося в рф для обстрілів України

ukru
19:27 • 3672 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 31583 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 84355 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 136139 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 160743 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 336344 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 216909 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192795 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 323047 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458814 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9 м/с
90 %
748 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 190832 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197244 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 146889 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109909 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71696 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 336344 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 323047 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 541986 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673320 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 693856 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71696 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109909 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197244 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224038 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 216932 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Буданов розповів, скільки та яких ракет залишилося в рф для обстрілів України

Буданов розповів, скільки та яких ракет залишилося в рф для обстрілів України

Київ • УНН

 • 430610 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. На озброєнні в рф залишилися оперативно-тактичні ракети морського, авіаційного та наземного базування, що у відсотковому співвідношенні складає від 13 до 27%. Про це в інтерв’ю ВВС News Україна заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, передає УНН.

Цитата

«По основних типах у них залишилося оперативно-тактичних ракет морського, авіаційного та наземного базування від 13 до 27%. Тобто, по всіх основних типах вони впали нижче 30%, що є недоторканим запасом. В середньому, в одному ракетному залпі, який вони використовують як терористичний акт проти нашої інфраструктури, здебільшого від 70 до 75 ракет. Їхня промисловість намагається вийти на виробництво 20 ракет типу "Калібр" в місяць. В ракетному залпі здебільшого застосовуються ракети Х-101, Х-505 й "Калібр". Порахуйте самі, скільки вся промисловість має працювати, щоб забезпечити один єдиний залп», - зазначив Буданов.

Деталі

Він зазначив, що ситуація з виробництвом Х-101 ракет приблизно схожа та навіть гірша, ніж з виробництвом "Калібрів". Щодо "Іскандерів" Буданов констатує, що в росіян з ними «взагалі катастрофа».

Директор ГУР також пояснив, чому росіяни перейшли на використання іранських дронів. За його словами, причиною є недостатня кількість ракет, яка щомісяця зменшується.

«Причина проста - це недостатня кількість і розуміння військового керівництва ще влітку, що кількість ракет дуже швидко зменшується. Необхідність переходу на альтернативні зразки. Такими вони змогли знайти виключно дрони типу - "Шахед-136", які активно застосовують з початку осені, а взагалі - з кінця літа», -- додав він.

Доповнення

В інтерв’ю LIGA.net очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у росіян залишилося ракет ще для “двох-трьох” ударів по інфраструктурі України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Bitcoin
$83,290.10
Золото
$3,154.81
Tesla
$258.01
Brent
$74.79
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,839.52