росіянам вистачить ракет для обстрілів України ще на "два-три рази" - Буданов

Цитата

“Тієї кількості ракет, яка залишилась – якщо взяти суто математично їхні розрахунки, – вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі”, – сказав Буданов.

Деталі

Очільник ГУР звертає увагу на те, що інтервал обстрілів рф після кожного разу збільшувався. Зокрема, окупанти робили ці теракти спочатку раз на тиждень, потім – раз на 10 днів, потім – раз на два тижні. Зараз – ще довше.

"Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу рф. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання – це нереально", – пояснює Буданов.

Він також прокоментував про нібито плани росії збільшити річний випуск крилатих ракет класу “повітря-земля” Х-101 у дев’ять разів (до 467).

“Я пам’ятаю, що вони (росіяни – ред.) мріють вийти на виробництво 20 на місяць ракет "Калібр" морського базування. Порахуйте, скільки треба працювати, щоб забезпечити єдиний залп. Так, у залпі йдуть і Х-101, і Х-555, і "Калібр". Але ось вам статистика – рахуйте. "Іскандери" майже не виробляються”, – каже Буданов.

Доповнення

Як повідомлялося, росія замовила нову партію з сотні безпілотників і балістичних ракет в Ірану, оскільки кремль хоче протидіяти гострій нестачі військових поставок.