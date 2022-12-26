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россиянам хватит ракет для обстрелов Украины еще на "два-три раза" - Буданов

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. У россиян осталось ракет еще для “двух-трех” ударов по инфраструктуре Украины, заявил в интервью LIGA.net глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, добавив, что после этого ракеты у оккупантов закончатся вообще, передает УНН.

Цитата

“Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты, – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет в два-три раза. И в принципе они закончатся вообще”, – сказал Буданов.

Детали

Глава ГУР обращает внимание на то, что интервал обстрелов рф после каждого раза увеличивался. В частности, оккупанты совершали эти теракты сначала раз в неделю, затем – раз в 10 дней, затем – раз в две недели. Сейчас – еще дольше.

"Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала рф. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. При всех их усилиях – это нереально", – объясняет Буданов.

Он также прокомментировал якобы планы россии увеличить годовой выпуск крылатых ракет класса “воздух-земля” Х-101 в девять раз (до 467).

“Я помню, что они (россияне –ред.) мечтают выйти на производство 20 в месяц ракет "Калибр" морского базирования. Посчитайте, сколько нужно работать, чтобы обеспечить единый залп. В залпе идут и Х-101, и Х-555, и "Калибр". Но вот вам статистика – считайте. "Искандеры" почти не производятся”, – говорит Буданов.

Дополнение

Как сообщалось, россия заказала новую партию из сотни беспилотников и баллистических ракет в Иране, поскольку кремль хочет противодействовать острой нехватке военных поставок.

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