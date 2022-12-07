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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 32355 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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росія замовила нову партію дронів і балістичних ракет у Ірану - ЗМІ

росія замовила нову партію дронів і балістичних ракет у Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1311415 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. росія замовила нову партію з сотні безпілотників і балістичних ракет в Ірану, оскільки кремль хоче протидіяти гострій нестачі військових поставок. Про це повідомили дипломати в ООН на умовах анонімності, пише УНН з посиланням на Zeit.

Цитата

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити поставки безпілотних літальних апаратів і ракет до росії ", - повідомили джерела в ООН у Нью-Йорку (США) і додали, що йдеться про "кілька сотень снарядів і сотні БПлА".

За словами одного зі співрозмовників видання, нова партія зброї ще не відправлена, але "точно є в книгах замовлень".

Додамо

Згідно з даними, Іран надіслав першу партію дронів до росії для війни проти України у серпні цього року. Військові рф неодноразово застосовували іранські БПлА, зокрема дрони-камікадзе "Shahed 136" для атаки на українські об'єкти інфраструктури. У відповідь на це, Європейський Союз запровадив додаткові санкції проти Тегерану, до якого вже було застосовано ряд обмежень.

Нагадаємо

6 грудня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, є всі ознаки того, що у росії закінчилася перша партія іранських безпілотників, оскільки росія приблизно три тижні не випускала їх по Україні.

Втім, сьогодні, 7 грудня, Генштаб повідомив, що українські захисники за минулу добу збили 14 дрони типу "Shahed-136".

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