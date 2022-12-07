россия заказала новую партию дронов и баллистических ракет у Ирана - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. россия заказала новую партию из сотни беспилотников и баллистических ракет в Иране, поскольку кремль хочет противодействовать острой нехватке военных поставок. Об этом сообщили дипломаты в ООН на условиях анонимности, пишет УНН со ссылкой на Zeit.
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"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в россию", - сообщили источники в ООН в Нью-Йорке (США) и добавили, что речь идет о "нескольких сотнях снарядов и сотнях БПлА".
По словам одного из собеседников издания, новая партия оружия еще не отправлена, но "точно есть в книгах заказов".
Добавим
Согласно данным, Иран направил первую партию дронов в россию для войны против Украины в августе этого года. Военные рф неоднократно применяли иранские БПлА, в частности дроны-камикадзе "Shahed 136" для атаки на украинские объекты инфраструктуры. В ответ на это Европейский Союз ввел дополнительные санкции против Тегерана, к которому уже был применен ряд ограничений.
Напомним
6 декабря спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, есть все признаки того, что у россии закончилась первая партия иранских беспилотников, поскольку россия примерно три недели не выпускала их по Украине.
Впрочем, сегодня, 7 декабря, Генштаб сообщил, что украинские защитники за минувшие сутки сбили 14 дронов типа "Shahed-136".