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Буданов рассказал, сколько и каких ракет осталось в россии для обстрелов Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. На вооружении в россии остались оперативно-тактические ракеты морского, авиационного и наземного базирования, что в процентном соотношении составляет от 13 до 27%. Об этом в интервью ВВС News Украина заявил начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, передает УНН.

Цитата

«По основным типам у них осталось оперативно-тактических ракет морского, авиационного и наземного базирования от 13 до 27%. То есть, по всем основным типам они упали ниже 30%, что является неприкосновенным запасом. В среднем, в одном ракетном залпе, который они используют в качестве террористического акта против нашей инфраструктуры, в основном от 70 до 75 ракет. Их промышленность пытается выйти на производство 20 ракет типа "Калибр" в месяц. В ракетном залпе в основном применяются ракеты Х-101, Х-505 и "Калибр". Сосчитайте сами, сколько вся промышленность должна работать, чтобы обеспечить один единственный залп», - отметил Буданов.

Детали

Он отметил, что ситуация с производством Х-101 ракет примерно похожа и даже хуже, чем с производством "Калибров". Относительно "Искандеров" Буданов констатирует, что у россиян с ними «вообще катастрофа».

Директор ГУР также объяснил, почему россияне перешли на использование иранских дронов. По его словам, причиной является недостаточное количество ракет, которое ежемесячно уменьшается.

«Причина проста – это недостаточное количество и понимание военного руководства еще летом, что количество ракет очень быстро уменьшается. Необходимость перехода на другие образцы. Такими они смогли найти исключительно дроны типа – "Шахед-136", которые активно применяют с начала осени, а вообще – с конца лета», – добавил он.

Дополнение

В интервью LIGA.net глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что у россиян осталось ракет еще для “двух-трех” ударов по инфраструктуре Украины.

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