Генсек НАТО закликав Захід до довготривалої підтримки України - ВВС

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"Ми повинні бути готові до довгого шляху, тому що, як ви помітили, росія не має наміру відмовлятися від своєї головної цілі – встановлення контролю над Україною", - заявив Столтенберг.



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Він зазначив, що не дивлячись на те, що українські війська протягом кількох місяців вели контрнаступ, росія провела мобілізацію та поповнила ряди військових, багато хто з мобілізованих зараз проходить навчання. Все це свідчить про те, що російські війська готуються до продовження війни й до можливої спроби нового наступу.

Столтенберг підкреслив, що Україна гостро потребує військової підтримки Заходу. За його словами, ця війна може завершитися мирними переговорами, проте умови цих переговорів залежатимуть від співвідношення сил на полі бою.

"Тому, якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріплював положення, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична держава Європи, ми маємо забезпечити їй підтримку. У тому числі військову підтримку, тому що це єдиний спосіб переконати росію сісти за стіл переговорів", - резюмував Столтенберг.

Доповнення

Голова української розвідки Кирило Буданов повідомив, що на озброєнні в рф залишилися оперативно-тактичні ракети морського, авіаційного та наземного базування, що у відсотковому співвідношенні складає від 13 до 27%.