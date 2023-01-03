Страны НАТО обсудят целевые расходы на оборону - Столтенберг

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"Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы цель в 2% превратилась в минимальную", – сказал Столтенберг.

Детали

Как глава Североатлантического совета он теперь возглавит переговоры по этому вопросу. "Мы будем встречаться, у нас будут встречи на уровне министров, у нас будут дискуссии в столицах", - сказал он, добавив, что уверен, что договоренности будут достигнуты не позднее следующего очередного саммита, который должен состояться 11 и 12 июля в столице Литвы Вильнюсе.

Согласно текущему целевому показателю расходов членам НАТО предлагается приблизиться к контрольному показателю расходов на оборону в размере не менее 2% их валового внутреннего продукта (ВВП) до 2024 года. Цель была согласована на саммите в Уэльсе в 2014 году, сразу после того, как россия аннексировала украинский Крымский полуостров.

Столтенберг не уточнил, какие союзники призывают увеличить цель, но, по словам дипломатов, Польша, Литва и Британия недавно высказались за согласие на более строгие цели, учитывая войну россии против Украины, пишет издание.

Напомним

18-19 января в Брюсселе соберется военный комитет НАТО, во время которого обсудят войну в Украине и продолжение оказания помощи Киеву.