Країни G7 заборонять закупівлі російського золота

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Джерела передають, що про такий захід домовилися глави країн G7 з ініціативи президента США Джо Байдена.

росія зараз перебуває у процесі засекречування розміру свого золотого запасу – цей захід запропонувало російське Мінекономрозвитку.

Але при цьому головним закупником золота у росії є країна, яка не входить до G7 – це Швейцарія, один із головних у світі переробників золота.

21 червня агентство Bloomberg повідомляло, що Швейцарія вперше з початку війни купила у росії 3 тонни золота. Для порівняння, в 2021 році росія експортувала 302,2 тонни золота на суму 17,4 млрд. доларів, Швейцарія ж була основним його покупцем.

Саміт країн G7 пройде 26-28 червня у Німеччині.

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