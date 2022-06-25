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Країни G7 заборонять закупівлі російського золота

Країни G7 заборонять закупівлі російського золота

Київ • УНН

 • 137186 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Країни "Великої сімки" заборонять закупівлі російського золота. Про це з посиланням на свої джерела в адміністрації США сьогодні повідомило агентство Reuters, передає УНН.

Деталі

Джерела передають, що про такий захід домовилися глави країн G7 з ініціативи президента США Джо Байдена.

росія зараз перебуває у процесі засекречування розміру свого золотого запасу – цей захід запропонувало російське Мінекономрозвитку.

Але при цьому головним закупником золота у росії є країна, яка не входить до G7 – це Швейцарія, один із головних у світі переробників золота.

21 червня агентство Bloomberg повідомляло, що Швейцарія вперше з початку війни купила у росії 3 тонни золота. Для порівняння, в 2021 році росія експортувала 302,2 тонни золота на суму 17,4 млрд. доларів, Швейцарія ж була основним його покупцем.

Саміт країн G7 пройде 26-28 червня у Німеччині.

Нагадаємо

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