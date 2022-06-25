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Страны G7 запретят закупки российского золота

Страны G7 запретят закупки российского золота

Киев • УНН

 • 137180 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Страны "Большой семерки" запретят закупки российского золота. Об этом со ссылкой на свои источники в администрации США сегодня сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Подробности

Источники передают, что о такой мере договорились главы стран G7 по инициативе президента США Джо Байдена.

Россия сейчас находится в процессе засекречивания размера своего золотого запаса – это мероприятие предложило российское Минэкономразвития.

Но при этом главным закупщиком золота в России является страна, не входящая в G7– это Швейцария, один из главных в мире переработчиков золота.

21 июня агентство Bloomberg сообщало, что Швейцария впервые с начала войны купила у России 3 тонны золота. Для сравнения, в 2021 году россия экспортировала 302,2 тонны золота на сумму 17,4 млрд долларов, Швейцария же была основным его покупателем.

Саммит стран G7 пройдет 26-28 июня в Германии.

Напомним

Зеленский анонсировал выступления на саммите НАТО и "Группы семи".

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