Країни Балтії погодилися збільшити морську та вітрову енергії, щоб компенсувати залежність від російського газу

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 52331 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 58636 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 74418 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 80739 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 91366 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 143667 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 69047 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 146824 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 107028 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68833 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 94138 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 91376 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 15339 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 16798 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 18001 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 52357 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 143685 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 170317 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 146832 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 258841 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 91598 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 94361 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 41982 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 45430 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60139 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Країни Балтії погодилися збільшити морську та вітрову енергії, щоб компенсувати залежність від російського газу

Київ • УНН

 • 252558 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Європейські країни, що межують з Балтійським морем, погодилися у вівторок збільшити морську та вітрову енергії в сім разів до 2030 року, оскільки Європа прагне відмовитися від поставок російського газу. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Країни Балтії погодилися збільшити морську та вітрову енергії, щоб компенсувати залежність від російського газу

Деталі

Угоду було підписано на саміті країн Балтійського моря в Копенгагені, який організувала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та главами урядів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. Організатори заявили, що метою саміту є зміцнення незалежності ЄС від російського газу, покращення енергетичної безпеки та збільшення морського енергетичного потенціалу Балтійського моря.

Цитата

«Наша залежність від російського викопного палива припиниться, лише якщо ми масово інвестуємо у відновлювані джерела енергії. І тому ми сьогодні тут. Тож нам потрібна чиста, дешевша та власна електроенергія. Нам це потрібно масштабно і швидко», — сказала фон дер Ляєн під час вступного слова.

Докладніше про угоду

Оголошені початкові проекти включають гібридний офшорний вітровий парк між Естонією та Латвією, транскордонну мережу централізованого теплопостачання між Німеччиною та Польщею та проект виробництва відновлюваної електроенергії в Італії, Іспанії та Німеччині для перетворення, транспортування та використання зеленого водню в Нідерландах і Німеччині, згідно з прес-релізом, опублікованим Європейською комісією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59