Країни Балтії погодилися збільшити морську та вітрову енергії, щоб компенсувати залежність від російського газу

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Угоду було підписано на саміті країн Балтійського моря в Копенгагені, який організувала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та главами урядів Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії. Організатори заявили, що метою саміту є зміцнення незалежності ЄС від російського газу, покращення енергетичної безпеки та збільшення морського енергетичного потенціалу Балтійського моря.

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«Наша залежність від російського викопного палива припиниться, лише якщо ми масово інвестуємо у відновлювані джерела енергії. І тому ми сьогодні тут. Тож нам потрібна чиста, дешевша та власна електроенергія. Нам це потрібно масштабно і швидко», — сказала фон дер Ляєн під час вступного слова.

Докладніше про угоду

Оголошені початкові проекти включають гібридний офшорний вітровий парк між Естонією та Латвією, транскордонну мережу централізованого теплопостачання між Німеччиною та Польщею та проект виробництва відновлюваної електроенергії в Італії, Іспанії та Німеччині для перетворення, транспортування та використання зеленого водню в Нідерландах і Німеччині, згідно з прес-релізом, опублікованим Європейською комісією.