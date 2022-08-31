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Страны Балтии согласились увеличить морскую и ветровую энергию, чтобы компенсировать зависимость от российского газа

Киев • УНН

 • 252558 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Европейские страны, граничащие с Балтийским морем, согласились во вторник увеличить морскую и ветровую энергии в семь раз до 2030 года, поскольку Европа стремится отказаться от поставок российского газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Страны Балтии согласились увеличить морскую и ветровую энергию, чтобы компенсировать зависимость от российского газа

Детали

Соглашение было подписано на саммите стран Балтийского моря в Копенгагене, который организовала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главами правительств Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Организаторы заявили, что целью саммита является укрепление независимости ЕС от российского газа, улучшение энергетической безопасности и увеличение морского потенциала Балтийского моря.

Цитата

«Наша зависимость от российского ископаемого топлива прекратится, только если мы массово инвестируем в возобновляемые источники энергии. И потому мы сегодня здесь. Поэтому нам нужна чистая, более дешевая и собственная электроэнергия. Нам это нужно масштабно и быстро», — сказала фон дер Ляен во время вступительного слова.

Подробнее о сделке

Объявленные начальные проекты включают гибридный оффшорный ветровой парк между Эстонией и Латвией, трансграничную сеть централизованного теплоснабжения между Германией и Польшей и проект производства возобновляемой электроэнергии в Италии, Испании и Германии для преобразования, транспортировки и использования зеленого водорода в Нидерландах, согласно пресс-релиза, опубликованого Европейской комиссией.

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