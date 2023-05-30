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"Країни Африки готові до повернення України в усіх сенсах": Кулеба про підсумки свого другого африканського турне

"Країни Африки готові до повернення України в усіх сенсах": Кулеба про підсумки свого другого африканського турне

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Африканські країни готові до повернення України на континент, а українсько-африканське партнерство відкриває нові політичні та економічні можливості, у тому числі взаємовигідні проєкти у низці сфер від освіти до цифровізації. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, розповідаючи про підсумки свого другого турне до країн Африки, передає УНН.

Цитата

"Країни Африки готові до повернення України в усіх сенсах. До того, щоб більше африканських студентів навчалися в Україні, що вигідно нашим навчальним закладам і збільшує мʼяку силу нашої держави; готові до збільшення обсягів торгівлі; готові до нового розвитку туризму після війни; їх цікавить також фармацевтика, цифровізація та низка інших сфер. Ми відчули цілковиту відкритість до реалізації взаємовигідних проєктів. А головне, що тут хочуть мати справу з Україною без посередників", - заявив міністр.

Деталі

Кулеба розповів, що маршрут його другого африканського турне покрив 28 тисяч кілометрів, він відвідав Марокко, Ефіопію, Руанду, Мозамбік та Нігерію. Міністр підкреслив, що наслідком цих візитів для України є "відкриття нових можливостей" на континенті.

Зокрема, додав він, на переговорах за зачиненими дверима лідери висловлювали підтримку Україні. Водночас росіяни, які "рокам будувала політику" в Африці відчули "реальну загрозу для їхнього впливу" на континенті від роботи українських дипломатів.

"Якби росія не відчувала загрози від наших дипломатичних зусиль, (глава мзс рф сергій, - ред.) лавров не літав би слідом за мною, а російські дипломати в Африці не бігали би, переконуючи африканські уряди скасовувати мої візити та не зустрічатися зі мною", - заявив Кулеба.

За його словами, між Україною та Африкою також відкриваються політичні можливості. Зокрема, Київ прагне забезпечити результативне голосування країн Африки за українські резолюції в Генасамблеї ООН, а також спонукати зусилля в межах їхніх можливостей з ізоляції росії на міжнародній арені, підкреслив міністр.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що в кремлі "уважно стежать" за його візитом до Африки, а глава мзс рф сергій лавров готує турне до країн континенту по його слідах.

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