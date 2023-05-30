"Країни Африки готові до повернення України в усіх сенсах": Кулеба про підсумки свого другого африканського турне
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Африканські країни готові до повернення України на континент, а українсько-африканське партнерство відкриває нові політичні та економічні можливості, у тому числі взаємовигідні проєкти у низці сфер від освіти до цифровізації. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, розповідаючи про підсумки свого другого турне до країн Африки, передає УНН.
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"Країни Африки готові до повернення України в усіх сенсах. До того, щоб більше африканських студентів навчалися в Україні, що вигідно нашим навчальним закладам і збільшує мʼяку силу нашої держави; готові до збільшення обсягів торгівлі; готові до нового розвитку туризму після війни; їх цікавить також фармацевтика, цифровізація та низка інших сфер. Ми відчули цілковиту відкритість до реалізації взаємовигідних проєктів. А головне, що тут хочуть мати справу з Україною без посередників", - заявив міністр.
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Кулеба розповів, що маршрут його другого африканського турне покрив 28 тисяч кілометрів, він відвідав Марокко, Ефіопію, Руанду, Мозамбік та Нігерію. Міністр підкреслив, що наслідком цих візитів для України є "відкриття нових можливостей" на континенті.
Зокрема, додав він, на переговорах за зачиненими дверима лідери висловлювали підтримку Україні. Водночас росіяни, які "рокам будувала політику" в Африці відчули "реальну загрозу для їхнього впливу" на континенті від роботи українських дипломатів.
"Якби росія не відчувала загрози від наших дипломатичних зусиль, (глава мзс рф сергій, - ред.) лавров не літав би слідом за мною, а російські дипломати в Африці не бігали би, переконуючи африканські уряди скасовувати мої візити та не зустрічатися зі мною", - заявив Кулеба.
За його словами, між Україною та Африкою також відкриваються політичні можливості. Зокрема, Київ прагне забезпечити результативне голосування країн Африки за українські резолюції в Генасамблеї ООН, а також спонукати зусилля в межах їхніх можливостей з ізоляції росії на міжнародній арені, підкреслив міністр.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що в кремлі "уважно стежать" за його візитом до Африки, а глава мзс рф сергій лавров готує турне до країн континенту по його слідах.