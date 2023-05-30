"Страны Африки готовы к возвращению Украины во всех смыслах": Кулеба об итогах своего второго африканского турне

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"Страны Африки готовы к возвращению Украины во всех смыслах. К тому, чтобы больше африканских студентов учились в Украине, что выгодно нашим учебным заведениям и увеличивает мягкую силу нашего государства; готовы к увеличению объемов торговли; готовы к новому развитию туризма после войны; их интересует также фармацевтика, цифровизация и ряд других сфер. Мы почувствовали полную открытость к реализации взаимовыгодных проектов. А главное, что здесь хотят иметь дело с Украиной без посредников", - заявил министр.

Детали

Кулеба рассказал, что маршрут его второго африканского турне покрыл 28 тысяч километров, он посетил Марокко, Эфиопию, Руанду, Мозамбик и Нигерию. Министр подчеркнул, что следствием этих визитов для Украины является "открытие новых возможностей" на континенте.

В частности, добавил он, на переговорах за закрытыми дверями лидеры выражали поддержку Украине. В то же время россияне, которые "годами строили политику" в Африке почувствовали "реальную угрозу для их влияния" на континенте от работы украинских дипломатов.

"Если бы россия не чувствовала угрозы от наших дипломатических усилий, (глава мзс рф сергей, - ред.) лавров не летал бы вслед за мной, а российские дипломаты в Африке не бегали бы, убеждая африканские правительства отменять мои визиты и не встречаться со мной", - заявил Кулеба.

По его словам, между Украиной и Африкой также открываются политические возможности. В частности, Киев стремится обеспечить результативное голосование стран Африки за украинские резолюции в Генассамблее ООН, а также побудить усилия в пределах их возможностей по изоляции россии на международной арене, подчеркнул министр.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в кремле "внимательно следят" за его визитом в Африку, а глава МИДа рф сергей лавров готовит турне по странам континента по его следам.