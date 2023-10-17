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Кравченко про відновлення Київщини: "Плануємо до кінця року збільшити з 13 тисяч відновлених об’єктів до 18 тисяч за програмою United24"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Напередодні за участі спецпредставниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад щодо відбудови Київщини. На ньому обговорювалось питання щодо комплексного відновлення населених пунктів в Київській області. Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко в ефірі телемарафону, пише УНН.

Кравченко про відновлення Київщини: "Плануємо до кінця року збільшити з 13 тисяч відновлених об’єктів до 18 тисяч за програмою United24"

Деталі

Як зазначив Кравченко, на засіданні вирішили питання щодо нового комплексного підходу щодо розроблення проектно-кошторисної документації. Крім того, говорили про розмінування Київської області, виплати, компенсації людям, які постраждали від російської агресії і також відновлення приватного сектора та багатоквартирних будинків.

Кравченко також розповів про програми з відбудови, які наразі реалізуються.

“Зараз діє багато програм щодо відновлення багатоквартирних будинків, приватних будинків та соціальної інфраструктури в Київській області. Ми плануємо до кінця року збільшити з 13 тисяч відновлених об’єктів до 18 тисяч об’єктів за програмами United24. Ця програма діє за ініціативи Президента України Володимира Олександровича Зеленського. За цією програмою ми зараз вже на стадії відбудови 18 багатоквартирних будинків. Також додали до цієї програми дві школи і також стадіон в місті Ірпіні за ініціативою Андрія Шевченка”, - заявив Кравченко.

Також діє програма уряду, яка фінансується з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. За цією програмою зараз відбудовується 97 об’єктів. Окрім цих програм діє програма Київської обласної військової адміністрації, щодо відбудови приватних будинків. 93 приватних будинки відбудовуються зараз на території п’яти районів Київської області.

Крім того, за словами голови ОВА, діє програма Київської ОВА, щодо відбудови приватного сектора навпроти ЖК “Ірпінські Липки”. За цієї програми понад 60 будинків буде відновлено приватних.

Окрім цих програм , як зазначив Кравченко, буде запущена програма Європейського інвестиційного банку. За цією програмою буде відбудовано на території Київської області 14 об’єктів. Також діє програма уряду “єВідновлення”, яка допомагає людям відновити пошкоджені будинки. Зараз буде запущено третій етап, який буде передбачати видачу сертифікатів людям, які дозволять купити собі житло на первинному і вторинному ринку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бучі відновлюють багатоповерхівки, які постраждали від російських окупантів. Кравченко перевірив як тривають робити

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