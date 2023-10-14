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У Бучі відновлюють багатоповерхівки, які постраждали від російських окупантів. Кравченко перевірив як тривають робти

У Бучі відновлюють багатоповерхівки, які постраждали від російських окупантів. Кравченко перевірив як тривають робти

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У Бучі Київської області триває відновлення багатоповерхових житлових будинків, які постраждали від російських окупантів. Хід відновлювальних робіт перевірив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Про результати перевірки він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

За його словами, на даний момент відновлювальні роботи відбуваються на чотирьох об’єктах. Це багатоквартирні будинки, які були зруйновані внаслідок бойових дій. Сьогодні їх відновлюють коштом Фонду ліквідації збройної агресії.

— вул. Вокзальна, 101. Дев’ятиповерхівка на 178 квартир. Тут триває капітальний ремонт. Буде утеплений фасад будинку, замінені всі вікна, вітражі балконів. Передбачене влаштування міжповерхового перекриття, нових інженерних мереж там, де вони були пошкоджені, внутрішнє опорядження низки квартир. Деякі мешканці скаржилися на незадовільний процес робіт;

— вул. Енергетиків, 2. Тут також капітальний ремонт. Унаслідок обстрілів та окупації в цій п’ятиповерхівці на 80 квартир були вибиті вікна та балконні вітражі. Значно пошкоджений фасад. Буде облаштована теплоізоляція з фарбуванням усього периметра будівлі, замінять усі вікна, виконають скління балконів;

— вул. Києво-Мироцька, 104Б. У цій багатоповерхівці 48 квартир, у яких мешкали понад 100 людей. Сьогодні тут також триває капітальний ремонт. Серед найбільш масштабних робіт — демонтаж пошкоджених конструкцій на всіх поверхах першого та другого під’їздів; демонтаж та влаштування плит перекриття першого під’їзду; відновлення перекриття горища, влаштування покрівлі тощо. Будуть замінені вікна та двері. Відновлять вентиляційні канали та водоприймальні воронки, влаштують систему блискавко захисту;

— вул. Нове Шосе, 5. Унаслідок артилерійських обстрілів у цьому будинку були вибиті вікна, зруйновані покрівля, міжповерхові перекриття, вигоріли деякі квартири, пошкоджені інженерні мережі. У 70-квартирному будинку буде замінений та утеплений фасад, покрівля, вікна і двері. Передбачене влаштування покриття між поверхами, внутрішнє опорядження пошкоджених квартир та відновлення комунікацій.

Руслан Кравченко зазначив, що були виявлені певні недоліки. Зокрема:
— порушення терміну робіт;
— недостатня кількість працівників
— порушення умов робіт, зокрема, немає належного огородження на об’єкті.

Голова ОДА додав, що підрядники запевнили, що всі недоліки усунуть протягом 1-2 днів.

“Ще одна важлива вимога! Зобов’язав на об’єктах встановити камери, щоб була можливість контролювати процес відбудови. Наступного тижня продовжимо обстеження. Про локації повідомимо заздалегідь.
Наразі перевірки проводяться на 56 об’єктах, усі вони відбудовуються за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії”, — підсумував Кравченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Київщині стартували комісійні обстеження обʼєктів, які відбудовуються: Кравченко повідомив деталі

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