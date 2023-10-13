На Київщині стартували комісійні обстеження обʼєктів, які відбудовуються: Кравченко повідомив деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. На Київщині стартували комісійні обстеження обʼєктів, які відбудовуються. Перша локація — будівництво дитячого садка “Каштан” у Бишеві. На початку березня минулого року внаслідок прямого потрапляння ворожого снаряду заклад було вщент зруйновано, передає УНН.
Деталі
У комісійному обстеженні взяли участь начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко разом із представниками правоохоронних органів, технагляду, Держпраці, Спостережної ради, ДТЕКу, Київоблгазу, керівництвом громади, профільними департаментами КОВА.
Будівництво садочку розпочали з кінця серпня. Новий дитсадок заплановано ввести в експлуатацію в грудні 2024 року. На місці нового дитсадка вже вирили котлован під будівництво, провели бетонну підготовку. Наразі виконують вʼязку арматури та підлаштування монолітної плити.
«Розмова з підрядником була предметна! З конкретними зауваженнями та термінами для усунення виявлених недоліків. Наразі всі роботи відбуваються за графіком. Але зʼясували, що є ризик порушення термінів. Кількість працівників, яку ми побачили на будмайданчику, замала для робіт, що мають стартувати у найближчі кілька днів. Замість 15-20 осіб – лише 6», – повідомив Руслан Кравченко.
Під час перевірки начальник КОВА зобовʼязав підрядника вивісити біля паспорта обʼєкта весь графік виконання робіт. Крім того, він зазначив, що також були зауваження від представників Держпраці, а саме: певні порушення умов робіт та зберігання будматеріалів. Усе було внесено до протоколу. Виправити недоліки потрібно в мінімальні терміни.
Новий двоповерховий садок буде розрахований на 75 дітей. Функціонуватимуть 4 групи. У садочку облаштують: харчоблок, садові групи, медичні приміщення; універсальний зал із коморою; навчальний психологічний кабінет; приміщення для персоналу; логопедичний та фізіотерапевтичний кабінет; ресурсну кімнату тощо. Також буде укриття на 100 осіб. Основні входи облаштують пандусами для безперешкодного пересування маломобільних груп населення. Будуть також встановлені тіньові навіси на групових майданчиках, облаштовані під’їзди, озеленення, тротуари. Повністю замінені всі мережі.
«Ефективна та прозора відбудова – спільна відповідальність усіх. Тому ми постійно контролюємо процес робіт. І робитимемо це й надалі. Маємо оперативно на місцях реагувати на всі недоліки та закривати всі проблемні питання одразу», – наголосив Руслан Кравченко.
Начальник КОВА повідомив, що наступне обстеження відбудеться в місті Буча 14 жовтня о 10:00. Там інспектуватимуть процес відбудови чотирьох багатоквартирних житлових об’єктів за адресами: вул. Нове Шосе, 5; вул. Енергетиків, 2; вул. Києво-Мироцька, 104Б; вул. Вокзальна, 101. Він запросив усіх охочих долучитися до обстеження.
На першому етапі будуть перевірені 56 обʼєктів, які відновлять коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.