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На Киевщине стартовали комиссионные обследования объектов, которые восстанавливаются: Кравченко сообщил детали

На Киевщине стартовали комиссионные обследования объектов, которые восстанавливаются: Кравченко сообщил детали

Киев • УНН

 • 383475 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. На Киевщине стартовали комиссионные обследования объектов, которые восстанавливаются. Первая локация — строительство детского сада “Каштан” в Бышеве. В начале марта прошлого года в результате прямого попадания вражеского снаряда заведение было полностью разрушено, передает УНН.

Детали

В комиссионном обследовании приняли участие начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко вместе с представителями правоохранительных органов, технадзора, Гоструда, Наблюдательного совета, ДТЭКа, Киевоблгаза, руководством громады, профильными департаментами КОВА.

Строительство садика начали с конца августа. Новый детсад запланировано ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года. На месте нового детсада уже вырыли котлован под строительство, провели бетонную подготовку. Сейчас выполняют вязку арматуры и подстройку монолитной плиты.

«Разговор с подрядчиком был предметный! С конкретными замечаниями и сроками для устранения выявленных недостатков. Сейчас все работы проходят по графику. Но выяснили, что есть риск нарушения сроков. Количество работников, которое мы увидели на стройплощадке, слишком мало для работ, которые должны стартовать в ближайшие несколько дней. Вместо 15-20 человек – всего 6», – сообщил Руслан Кравченко.

Во время проверки начальник КОВА обязал подрядчика вывесить возле паспорта объекта весь график выполнения работ. Кроме того, он отметил, что также были замечания от представителей Гоструда, а именно: определенные нарушения условий работ и хранения стройматериалов. Все было внесено в протокол. Исправить недостатки нужно в минимальные сроки.

Новый двухэтажный сад будет рассчитан на 75 детей. Будут функционировать 4 группы. В саду обустроят: пищеблок, садовые группы, медицинские помещения; универсальный зал с кладовой; учебный психологический кабинет; помещения для персонала; логопедический и физиотерапевтический кабинет; ресурсную комнату и тому подобное. Также будет укрытие на 100 человек. Основные входы обустроят пандусами для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. Будут также установлены теневые навесы на групповых площадках, обустроены подъезды, озеленение, тротуары. Полностью заменены все сети.

«Эффективное и прозрачное восстановление – общая ответственность всех. Поэтому мы постоянно контролируем процесс работ. И будем делать это и в дальнейшем. Должны оперативно на местах реагировать на все недостатки и закрывать все проблемные вопросы сразу», – отметил Руслан Кравченко.

Начальник КОВА сообщил, что следующее обследование состоится в городе Буча 14 октября в 10:00. Там будут инспектировать процесс восстановления четырех многоквартирных жилых объектов по адресам: ул. Новое Шоссе, 5; ул. Энергетиков, 2; ул. Киево-Мироцкая, 104Б; ул. Вокзальная, 101. Он пригласил всех желающих присоединиться к обследованию.

На первом этапе будут проверены 56 объектов, которые восстановят за счет средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Украинские Национальные Новости

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