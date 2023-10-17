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Кравченко о восстановлении Киевской области: "Планируем до конца года увеличить с 13 тысяч восстановленных объектов до 18 тысяч по программе United24"

Киев • УНН

 • 209991 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Накануне при участии спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер состоялось расширенное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей по восстановлению Киевщины. На нем обсуждался вопрос о комплексном восстановлении населенных пунктов в Киевской области. Об этом рассказал председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Кравченко о восстановлении Киевской области: "Планируем до конца года увеличить с 13 тысяч восстановленных объектов до 18 тысяч по программе United24"

Детали

Как отметил Кравченко, на заседании решили вопрос о новом комплексном подходе к разработке проектно-сметной документации. Кроме того, говорили о разминировании Киевской области, выплатах, компенсациях людям, пострадавшим от российской агрессии и также восстановлении частного сектора и многоквартирных домов.

Кравченко также рассказал о программах по восстановлению, которые сейчас реализуются.

"Сейчас действует много программ по восстановлению многоквартирных домов, частных домов и социальной инфраструктуры в Киевской области. Мы планируем до конца года увеличить с 13 тысяч восстановленных объектов до 18 тысяч объектов по программам United24. Эта программа действует по инициативе Президента Украины Владимира Александровича Зеленского. По этой программе мы сейчас уже на стадии восстановления 18 многоквартирных домов. Также добавили к этой программе две школы и также стадион в городе Ирпень по инициативе Андрея Шевченко", - заявил Кравченко.

Также действует программа правительства, которая финансируется из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. По этой программе сейчас восстанавливается 97 объектов. Кроме этих программ действует программа Киевской областной военной администрации, по восстановлению частных домов. 93 частных дома восстанавливаются сейчас на территории пяти районов Киевской области.

Кроме того, по словам председателя ОВА, действует программа Киевской ОВА, по восстановлению частного сектора напротив ЖК "Ирпенские Липки". По этой программе более 60 домов будет восстановлено частных.

Кроме этих программ, как отметил Кравченко, будет запущена программа Европейского инвестиционного банка. По этой программе будет восстановлено на территории Киевской области 14 объектов. Также действует программа правительства "еВідновлення", которая помогает людям восстановить поврежденные дома. Сейчас будет запущен третий этап, который будет предусматривать выдачу сертификатов людям, которые позволят купить себе жилье на первичном и вторичном рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Буче восстанавливают многоэтажки, пострадавшие от российских оккупантов. Кравченко проверил как продолжаются работы

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