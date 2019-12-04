КПВВ "Гнутове" 5 грудня не працюватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У четвер, 5 грудня, на Донбасі через проведення ремонтних робіт не буде працювати КПВВ "Гнутове". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
"У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі завтра, 5 грудня 2019 року, контрольно-пропускні операції на КПВВ "Гнутове" здійснюватися не будуть", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування.
Роботу КПВВ "Гнутове" буде відновлено о 8.00 6 грудня 2019 року.
У штабі ООС звертаються до всіх з проханням спланувати свій маршрут з урахуванням даної інформації.
Нагадаємо, з 1 грудня всі КПВВ на Донбасі перейшли на зимовий графік роботи.