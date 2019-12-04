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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 17532 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 12451 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 108064 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 141117 просмотра

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КПВВ "Гнутово" 5 декабря не будет работать

КПВВ "Гнутово" 5 декабря не будет работать

Киев  •  УНН

 • 7990 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В четверг, 5 декабря, на Донбассе из-за проведения ремонтных работ не будет работать КПВВ "Гнутово". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения.
Работа КПВВ "Гнутово" будет восстановлена в 8.00 6 декабря 2019 года.

В штабе ООС обращаются ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации.

Напомним, с 1 декабря все КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы.

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