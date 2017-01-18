Кожен день швидка привозить пацієнтів до кардіохірургічних центрів, в яких немає ні стентів, ні клапанів, ні стимуляторів - Б.Тодуров

“В серпні, в перші дні призначення пані Супрун я запросив її в Інститут серця і зробив дуже детальну доповідь про стан кардіохірургічної допомоги в Україні. І зробив презентацію, в якій сказав, що 67% в структурі смерті займають серцево-судинні захворювання. І справа в тому, що 140 тис. операцій на серці, які ми маємо робити в рік для українців, ми робимо не більше 30 тис.

Я розповів про те, що із 200 тис. ендовоскулярних процедур і втручань по всій країні робиться не більше 30 тис. Тобто по всіх напрямках кардіохірургічної допомоги ми забезпечуємо українців близько на 15 — 20%.

У зв’язку з цим у нас з’явилася велика проблема не із закупкою у 2016 році кардіохірургічної продукції. Кожен рік МОЗ приблизно на 360 млн грн здійснює різноманітні закупки. Повторюю, це МОЗівські закупівлі, не наші. В структурі цих 360 млн — 50 млн були для Інституту серця. У нас це практично половина бюджету. В ці закупки входять стимулятори, клапани, стенти, і т.д. Тобто, за кожною одиницею стоїть людське життя.

На сьогоднішній день, швидка привозить до нас пацієнтів, як і в інші регіони, — майже всі кардіохірургічні центри сидять з пустими полицями. І коли до нас привозять пацієнтів, то от як можна лікувати людину без стимулятора, якщо пульс 20?

Як можна лікувати людину, якщо в неї інфаркт, і якщо немає стенту? А швидка цих хворих привозить...

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Тому на сьогодні ситуація критична не лише в Інституті серця, але й по всіх 23 регіонах, в які назначалися закупівлі”, — розповів він.

Кардіохірург додав, що окрім питання закупівель він також адресував МОЗ прохання відкрити два філіали — кардіохірургічні центри — в Сєверодонецьку і в Маріуполі.

"Чотири місяці тому я попросив, і направив листа в МОЗ з проханням відкрити два філіали. Більш того, що уже три подібні філіали з дозволу МОЗу вже працюють у трьох місцях. В Житомирській області, наприклад, вже провели 150 операцій. Тобто (філіали, — ред.), показали себе з позитивної сторони.

На сьогодні саме в Сєверодонецьку і в Маріуполі (потрібні філіали, — ред.), ці міста виявилися відрізаними від центрів, які були до цього, а саме в Луганську і Донецьку. Так от, — 2 млн. людей на сьогодні відрізані від хірургічної допомоги. І ми там просто хотіли відкрити філіали, не поросивши ні грошей, ні персоналу і взагалі нічого. Нам потрібен був лише підпис від одного із замів “не заперечую”. При цьому були надані листи від керівників департаментів цих областей. Від народних депутатів, на чолі з І. Сисоєнко, які просили відкрити ці філіали. Листи від мене особисто. І от чотири місяці пройшли і нам не відповідають на листи", — розповів він.

Нагадаємо, У.Супрун зі своїми заступника пішла із засідання профільного комітету ВРУ.