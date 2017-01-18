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Каждый день скорая привозит пациентов в кардиохирургические центры, в которых нет ни стентов, ни клапанов, ни стимуляторов - Б.Тодуров

Каждый день скорая привозит пациентов в кардиохирургические центры, в которых нет ни стентов, ни клапанов, ни стимуляторов - Б.Тодуров

Киев • УНН

 • 14007 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Ситуация с расходниками для проведения кардиологического лечения и хирургического вмешательства, в частности, сегодня критическая по всей стране. Причина заключается в том, что Минздрав просто не осуществил закупки. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам здравоохранения сказал директор Института сердца Борис Тодуров, передает УНН.

"В августе, в первые дни назначения госпожа Супрун я пригласил ее в Институт сердца и сделал очень подробный доклад о состоянии кардиохирургической помощи в Украине. И сделал презентацию, в которой сказал, что 67% в структуре смерти занимают сердечно-сосудистые заболевания. И дело в том, что 140 тыс. операций на сердце, которые мы должны делать в год для украинцев, мы делаем не более 30 тыс.

Я рассказал о том, что из 200 тыс. эндовоскулярных процедур и вмешательств по всей стране делается не более 30 тыс. То есть по всем направлениям кардиохирургической помощи мы обеспечиваем украинцев примерно на 15 - 20%.

В связи с этим у нас появилась большая проблема не с закупкой в ​​2016 году кардиохирургической продукции. Каждый год Минздрав примерно на 360 млн грн осуществляет различные закупки. Повторяю, это минздравовские закупки, не наши. В структуре этих 360 млн - 50 млн были для Института сердца. У нас это практически половина бюджета. В эти закупки входят стимуляторы, клапаны, стенты, и т.д. То есть, за каждой единицей стоит человеческая жизнь.

На сегодняшний день, скорая привозит к нам пациентов, как и в другие регионы, - почти все кардиохирургические центры сидят с пустыми полками. И когда к нам привозят пациентов, то вот как можно лечить человека без стимулятора, если пульс 20?

Как лечить человека, если у него инфаркт, и если нет стента? А скорая этих больных привозит...

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Поэтому на сегодня ситуация критическая не только в Институте сердца, но и по всем 23 регионам, в которые назначались закупки", - рассказал он.

Кардиохирург добавил, что кроме вопроса закупок он также адресовал Минздраву просьбу открыть два филиала - кардиохирургические центры - в Северодонецке и в Мариуполе.

"Четыре месяца назад я попросил, и направил письмо в Минздрав с просьбой открыть два филиала. Более того, уже три подобных филиала с разрешения Минздрава уже работают в трех местах. В Житомирской области, например, уже провели 150 операций. То есть (филиалы, - ред.), показали себя с положительной стороны.

На сегодня именно в Северодонецке и в Мариуполе (нужны филиалы, - ред.), эти города оказались отрезанными от центров, которые были до этого, а именно в Луганске и Донецке. Так вот, - 2 млн. человек сегодня отрезаны от хирургической помощи. И мы там просто хотели открыть филиалы, не прося ни денег, ни персонала и вообще ничего. Нам нужна была только подпись от одного из замов "не возражаю". При этом были предоставлены письма от руководителей департаментов этих областей. От народных депутатов во главе с И.Сысоенко, которые просили открыть эти филиалы. Письма от меня лично. И вот четыре месяца прошли а нам не отвечают на письма", - рассказал он.

Напомним, У.Супрун ушла с заседания профильного комитета ВРУ.

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