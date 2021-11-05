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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40883 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Костін буде представляти Україну в ТКГ на період відсутності Кравчука - Резніков

Київ • УНН

 • 24064 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Андрій Костін буде представляти Україну на період відсутності Леоніда Кравчука. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков програмі “Свобода слова” Савіка Шустера, передає кореспондент УНН.

Костін буде представляти Україну в ТКГ на період відсутності Кравчука - Резніков

Цитата

“Тепер поки Леонід Макарович одужує після операції Андрій Костін буде представляти Україну”, — сказав Резніков.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, який днями очолив Міноборони.

Зеленський також тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича — члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань

Нагадаємо

29 червня перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

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