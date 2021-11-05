Костін буде представляти Україну в ТКГ на період відсутності Кравчука - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Андрій Костін буде представляти Україну на період відсутності Леоніда Кравчука. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков програмі “Свобода слова” Савіка Шустера, передає кореспондент УНН.
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“Тепер поки Леонід Макарович одужує після операції Андрій Костін буде представляти Україну”, — сказав Резніков.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, який днями очолив Міноборони.
Зеленський також тимчасово поклав виконання обов’язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича — члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань
Нагадаємо
29 червня перший президент України та голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці.