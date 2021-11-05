Костин будет представлять Украину в ТКГ на период отсутствия Кравчука - Резников

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“Теперь пока Леонид Макарович выздоравливает после операции Андрей Костин будет представлять Украину”, — сказал Резников.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, который на днях возглавил Минобороны.

Зеленский также временно возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича — члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам

Напомним

29 Июня первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.