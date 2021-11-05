Костин будет представлять Украину в ТКГ на период отсутствия Кравчука - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Временно исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин будет представлять Украину на период отсутствия Леонида Кравчука. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в программе “Свобода слова” Савика Шустера, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Теперь пока Леонид Макарович выздоравливает после операции Андрей Костин будет представлять Украину”, — сказал Резников.
Что было раньше
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, который на днях возглавил Минобороны.
Зеленский также временно возложил исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгеньевича — члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам
Напомним
29 Июня первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.