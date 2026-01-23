$43.180.08
Космічний "смайлик" у нічному небі: над Україною та Європою трапиться рідкісна астрономічна композиція

Київ • УНН

 2120 перегляди

23 січня мешканці європейських країн, включно із Україною, зможуть спостерігати на небі незвичне явище, коли місяць разом із планетами створить "смайлик".

Космічний "смайлик" у нічному небі: над Україною та Європою трапиться рідкісна астрономічна композиція

Мешканці України та сусідніх європейських країн готуються спостерігати унікальний парад небесних тіл, який візуально нагадуватиме гігантську посмішку на небосхилі. 23 січня Місяць разом із Сатурном та Нептуном вибудуються у специфічну фігуру, створюючи рідкісний оптичний ефект космічного "смайлика". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Для того, щоб побачити незвичне явище, астрономи радять починати спостереження одразу після заходу Сонця, дивлячись на південний захід. Роль широкої "посмішки" виконає тонкий серп Місяця у фазі зростання, а "очима" стануть дві планети Сонячної системи. Проте тривалість явища буде обмеженою, адже об’єкти досить швидко сховаються за лінією горизонту.

Особливості спостереження за Сатурном та Нептуном

Місяць та Сатурн будуть легко помітні неозброєним оком – Сатурн виглядатиме як яскрава нерухома крапка жовтуватого кольору над місячним серпом.

Загадковий "залізний прут" у космосі: вчені знайшли підказку про майбутнє Землі18.01.26, 03:10 • 4861 перегляд

Проте для повноцінного перегляду "смайлика" знадобиться оптичне обладнання. Нептун, що виступає другим "оком", є занадто тьмяним для людського зору через свою велику відстань від Землі, тому для його фіксації обов'язково потрібен бінокль або телескоп.

Найкращі умови для перегляду

Астрономи наголошують, що успіх спостережень залежатиме від прозорості атмосфери та відсутності хмарності. Оскільки космічні тіла перебуватимуть низько над обрієм, найкраще обирати відкриті майданчики за межами міст, де висотні будівлі та штучне освітлення не перешкоджатимуть огляду. Наступного разу подібна конфігурація планет і Місяця відбудеться лише за кілька років.

Північне сяйво освітило небо в Україні та по світу на тлі потужної сонячної бурі20.01.26, 10:18 • 3551 перегляд

Степан Гафтко

