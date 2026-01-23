Космический "смайлик" в ночном небе: над Украиной и Европой появится редкая астрономическая композиция
23 января жители европейских стран, включая Украину, смогут наблюдать на небе необычное явление, когда луна вместе с планетами создаст "смайлик".
Жители Украины и соседних европейских стран готовятся наблюдать уникальный парад небесных тел, который визуально будет напоминать гигантскую улыбку на небосводе. 23 января Луна вместе с Сатурном и Нептуном выстроятся в специфическую фигуру, создавая редкий оптический эффект космического «смайлика». Об этом сообщает УНН.
Детали
Для того чтобы увидеть необычное явление, астрономы советуют начинать наблюдения сразу после захода Солнца, глядя на юго-запад. Роль широкой «улыбки» выполнит тонкий серп Луны в фазе роста, а «глазами» станут две планеты Солнечной системы. Однако продолжительность явления будет ограниченной, ведь объекты довольно быстро скроются за линией горизонта.
Особенности наблюдения за Сатурном и Нептуном
Луна и Сатурн будут легко заметны невооруженным глазом – Сатурн будет выглядеть как яркая неподвижная точка желтоватого цвета над лунным серпом.
Однако для полноценного просмотра «смайлика» понадобится оптическое оборудование. Нептун, выступающий вторым «глазом», слишком тусклый для человеческого зрения из-за своего большого расстояния от Земли, поэтому для его фиксации обязательно нужен бинокль или телескоп.
Лучшие условия для просмотра
Астрономы отмечают, что успех наблюдений будет зависеть от прозрачности атмосферы и отсутствия облачности. Поскольку космические тела будут находиться низко над горизонтом, лучше всего выбирать открытые площадки за пределами городов, где высотные здания и искусственное освещение не будут препятствовать обзору. В следующий раз подобная конфигурация планет и Луны произойдет лишь через несколько лет.
