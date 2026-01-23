$43.180.08
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 15871 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 28946 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 24351 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 14:44 • 21995 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 18471 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 18147 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 35213 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 16114 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16558 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Графики отключений электроэнергии
Космический "смайлик" в ночном небе: над Украиной и Европой появится редкая астрономическая композиция

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

23 января жители европейских стран, включая Украину, смогут наблюдать на небе необычное явление, когда луна вместе с планетами создаст "смайлик".

Космический "смайлик" в ночном небе: над Украиной и Европой появится редкая астрономическая композиция

Жители Украины и соседних европейских стран готовятся наблюдать уникальный парад небесных тел, который визуально будет напоминать гигантскую улыбку на небосводе. 23 января Луна вместе с Сатурном и Нептуном выстроятся в специфическую фигуру, создавая редкий оптический эффект космического «смайлика». Об этом сообщает УНН.

Детали

Для того чтобы увидеть необычное явление, астрономы советуют начинать наблюдения сразу после захода Солнца, глядя на юго-запад. Роль широкой «улыбки» выполнит тонкий серп Луны в фазе роста, а «глазами» станут две планеты Солнечной системы. Однако продолжительность явления будет ограниченной, ведь объекты довольно быстро скроются за линией горизонта.

Особенности наблюдения за Сатурном и Нептуном

Луна и Сатурн будут легко заметны невооруженным глазом – Сатурн будет выглядеть как яркая неподвижная точка желтоватого цвета над лунным серпом.

Загадочный "железный прут" в космосе: ученые нашли подсказку о будущем Земли18.01.26, 03:10 • 4861 просмотр

Однако для полноценного просмотра «смайлика» понадобится оптическое оборудование. Нептун, выступающий вторым «глазом», слишком тусклый для человеческого зрения из-за своего большого расстояния от Земли, поэтому для его фиксации обязательно нужен бинокль или телескоп.

Лучшие условия для просмотра

Астрономы отмечают, что успех наблюдений будет зависеть от прозрачности атмосферы и отсутствия облачности. Поскольку космические тела будут находиться низко над горизонтом, лучше всего выбирать открытые площадки за пределами городов, где высотные здания и искусственное освещение не будут препятствовать обзору. В следующий раз подобная конфигурация планет и Луны произойдет лишь через несколько лет.

Северное сияние осветило небо в Украине и по всему миру на фоне мощной солнечной бури20.01.26, 10:18 • 3551 просмотр

Степан Гафтко

