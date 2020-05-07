Космічне агентство України вперше за 28 років проведе повну інвентаризацію
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Державне космічне агентство України вперше за роки існування проведе повну інвентаризацію своєї інтелектуальної власності. Про це йдеться в повідомленні пресслужби агенства, передає УНН.
“Космічна індустрія є наукоємною та стратегічною галуззю, що формує імідж України як держави з високим інноваційним та інтелектуальним потенціалом. За роки існування космічної індустрії науковці, фахівці та інженери створили тисячі технологічних розробок та отримали на них патенти. Проте, за 28 років роботи Державного космічного агентства жодного разу не проводилась інвентаризація цих розробок”, — йдеться в повідомленні.
Зі слів голови Державного космічного агентства Володимира Усова, наразі метою є виявлення усіх об’єктів інтелектуальної власності в космічній індустрії України, впорядкувати їх та захистити.
“Після цього ми плануємо створити спеціальну онлайн-платформу, де можна буде законним чином придбати патент, або інвестувати гроші в технологію, яка знаходиться на початковому етапі розробки. Проект отримав назву Space Gate IP-Platform”, — пояснив він.
В агентстві зазначають, що прозорий облік та комерціалізація інтелектуальної власності стануть стимулом для спеціалістів продовжувати займатись космічними технологіями.
“Ми також прогнозуємо, що проект наочно продемонструє попит на українські технології в світі”, — додав Усов.
Як повідомляв УНН, нещодавно в Офісі Генерального прокурора України дали доручення активізувати розслідування щодо розкрадання підприємств космічної галузі.