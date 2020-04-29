Офіс Генпрокурора активізує розслідування розкрадання підприємств космічної галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Офісі Генерального прокурора дали доручення активізувати розслідування щодо розкрадання підприємств космічної галузі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
Так, сьогодні в Офісі Генерального прокурора відбулася нарада з керівництвом Державного космічного агентства, за участю народних депутатів та представників Державного бюро розслідувань.
"Представники агентства наголосили на необхідності активізації розслідувань щодо трьох підприємств зі сфери їхнього управління", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за фактом реалізації за заниженою ціною активів Виробничого об’єднання "Київський радіозавод" при проведенні процедури банкрутства. Також щодо заводу "Арсенал", якому була завдана шкода на суму понад 1 млрд грн внаслідок виведення у приватну власність об’єктів та реалізації майна через податкову заставу. А ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" чекає виконання судового рішення щодо повернення страхових платежів, якими були застраховані українсько-бразильскі проекти запуску ракет.
"Офіс Генерального прокурора захищає закон і інтереси держави. Підприємствам космічної галузі була завдана значна шкода: встановлені факти розтрати цілих майнових комплексів, за заниженими цінами реалізовувались активи, виводились в приватну власність землі. Винні в розкраданнях стратегічних підприємств мають нарешті понести відповідальність. Ми дали доручення вивчити матеріали всіх цих кримінальних проваджень і активізувати розслідування. Там, де ще не втрачена можливість повернути майно держави – ми маємо зробити все, щоб це здійснити", - заявила Генпрокурор Ірина Венедіктова.
Також Офіс Генпрокурора перевірить законність рішень про закриття окремих кримінальних проваджень, що стосуються зловживань на підприємствах сфери управління Державного космічного агенства та активізує позовну роботу і заходи представницького характеру.
Нагадаємо, у березні минулого року частину заводу "Арсенал" продали за рекордну суму.