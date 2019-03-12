Частину заводу "Арсенал" продали за рекордну суму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Корпус заводу "Арсенал" у центрі Києва продали за рекордну суму - понад півмільярда гривень. Про це йдеться на сайті українського держпідприємства "Система електронних торгів арештованим майном", передає УНН.
"АБ УКРГАЗБАНК, продав через OpenMarket корпус №4 легендарного заводу "Арсенал" у центрі Києва за адресою вул. Московська, 8 за 563 710 000 грн", - йдеться у повідомленні.
На продаж було виставлено нежитлову будівлю - корпус №4, загальною площею 37 957 кв.м та земельну ділянку площею 1,36 га.
У керівництві системи торгів зазначили, що корпус заводу виявився найдорожчим серед лотів. Актив торгувався досить довго, але незважаючи ні на що, був проданий без зниження ціни.
Нагадаємо, арештоване судно "Норд" не змогли продати на торгах.