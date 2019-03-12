Часть завода "Арсенал" продали за рекордную сумму
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Корпус завода "Арсенал" в центре Киева продали за рекордную сумму - более полумиллиарда гривен. Об этом говорится на сайте украинского госпредприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом", передает УНН.
"АБ Укргазбанк продал через OpenMarket корпус №4 легендарного завода "Арсенал" в центре Киева по адресу ул. Московская, 8 за 563 710 000 грн", - говорится в сообщении.
На продажу было выставлено нежилое здание - корпус №4, общей площадью 37 957 кв.м и земельный участок площадью 1,36 га.
В руководстве системы торгов отметили, что корпус завода оказался самым дорогим среди лотов. Актив торговался достаточно долго, но несмотря ни на что, был продан без снижения цены.
Напомним, арестованное судно "Норд" не смогли продать на торгах.