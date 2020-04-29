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Офис Генпрокурора активизирует расследование хищения предприятий космической отрасли

Офис Генпрокурора активизирует расследование хищения предприятий космической отрасли

Киев  •  УНН

 • 11838 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Офисе Генерального прокурора дали поручение активизировать расследование о хищении предприятий космической отрасли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Так, сегодня в Офисе Генерального прокурора состоялось совещание с руководством Государственного космического агентства при участии народных депутатов и представителей Государственного бюро расследований.

"Представители агентства отметили необходимость активизации расследований в отношении трех предприятий из сферы их управления", - говорится в сообщении.

В частности, по факту реализации по заниженной цене активов Производственного объединения "Киевский радиозавод" при проведении процедуры банкротства. Также относительно завода "Арсенал", которому был нанесен ущерб на сумму свыше 1 млрд грн в результате вывода в частную собственность объектов и реализации имущества через налоговый залог. А ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля" ждет исполнения судебного решения о возврате страховых платежей, которыми были застрахованы украинско-бразильские проекты запуска ракет.

"Офис Генерального прокурора защищает закон и интересы государства. Предприятиям космической отрасли был нанесен значительный ущерб: установлены факты растраты целых имущественных комплексов, по заниженным ценам реализовывались активы, выводились в частную собственность земли. Виновные в хищениях стратегических предприятий должны наконец понести ответственность. Мы дали поручение изучить материалы всех этих уголовных производств и активизировать расследование. Там, где еще не потеряна возможность вернуть имущество государства - мы должны сделать все, чтобы это осуществить", - заявила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Также Офис генпрокурора проверит законность решений о закрытии отдельных уголовных производств, касающихся злоупотреблений на предприятиях сферы управления Государственного космического агентства и активизирует исковую работу и меры представительского характера.

Напомним, в марте прошлого года часть завода "Арсенал" продали за рекордную сумму.

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