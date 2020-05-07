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Космическое агентство Украины впервые за 28 лет проведет полную инвентаризацию

Киев • УНН

 • 24754 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Государственное космическое агентство Украины впервые за годы существования проведет полную инвентаризацию своей интеллектуальной собственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, передает УНН.

Космическое агентство Украины впервые за 28 лет проведет полную инвентаризацию

“Космическая индустрия является наукоемкой и стратегической отраслью, формирующей имидж Украины как государства с высоким инновационным и интеллектуальным потенциалом. За годы существования космической индустрии ученые, специалисты и инженеры создали тысячи технологических разработок и получили на них патенты. Однако, за 28 лет работы Государственного космического агентства ни разу не проводилась инвентаризация этих разработок”, — говорится в сообщении.

По словам председателя Государственного космического агентства Владимира Усова, пока целью является выявление всех объектов интеллектуальной собственности в космической индустрии Украины, упорядочить их и защитить.

“После этого мы планируем создать специальную онлайн-платформу, где можно будет законным образом приобрести патент, или инвестировать деньги в технологию, которая находится на начальном этапе разработки. Проект получил название Space Gate IP-Platform”, — пояснил он.

В агентстве отмечают, что прозрачный учет и коммерциализация интеллектуальной собственности станут стимулом для специалистов продолжать заниматься космическими технологиями.

“Мы также прогнозируем, что проект наглядно продемонстрирует спрос на украинские технологии в мире”, — добавил Усов.

Как сообщал УНН, недавно в Офисе Генерального прокурора Украины дали поручение активизировать расследование о хищении предприятий космической отрасли.

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