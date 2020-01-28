Питання ПриватБанку та Північний потік-2: про що говорили на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Під час проведення 6-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС обговорили, зокрема, питання ПриватБанку. Не оминули увагою і безпековий аспект, а саме будівництво "Північного потоку-2". Про це під час спільного брифінгу повідомили Високий представник ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики Жозеп Боррель та Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку, зробивши особливий наголос на здійсненні правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в ПриватБанку, та поверненні активів", - йдеться у спільній заяві за підсумками шостого засідання Ради асоціації між ЄС та Україною.
Водночас під час брифінгу Гончарук наголосив на безпековому аспекті.
“Ми обговорили безпековий аспект, „Північний потік-2“. Обговорили, що дуже важливо, щоб всі правилі, які імплементуються в Європі, дотримувалися абсолютно всіма гравцями на європейському ринку, без виключень”, - сказав Прем'єр.
Нагадаємо, Олексій Гончарук заявив, що Україна готова до “промислового безвізу” з ЄС.