Вопрос ПриватБанка и Северный поток-2: о чем говорили на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Во время проведения 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС обсудили, в частности, вопрос ПриватБанка. Не обошли вниманием и аспект безопасности, а именно строительство "Северного потока-2". Об этом во время совместного брифинга сообщили Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель и Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов", - говорится в совместном заявлении по итогам шестого заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной.
В то же время во время брифинга Гончарук отметил аспект безопасности.
"Мы обсудили аспект безопасности, "Северный поток-2". Обсудили, что очень важно, чтобы все правила, которые имплементируются в Европе, придерживались абсолютно всеми игроками на европейском рынке, без исключений", - сказал премьер.
Напомним, Алексей Гончарук заявил, что Украина готова к "промышленному безвизову" с ЕС.