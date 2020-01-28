Гончарук - Боррелю: Україна готова до “промислового безвізу” з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна готова до “промислового безвізу” з ЄС. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з Високим представником ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМУ.
Повідомляється, що під час зустрічі Олексія Гончарука з Жозепом Боррелем сторони обговорили цілі та пріоритети порядку денного співпраці України та ЄС. Серед топ-пріоритетів йшлося про промисловий безвіз — Угоду про відповідність та прийнятність промислової продукції ACAA.
“Україна у повному обсязі виконала домашнє завдання для початку переговорів щодо промислового безвізу. Останнім був закон про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду. Парламент ухвалив його ще в грудні, а 26 березня він набуде чинності”, — сказав Гончарук.
Повідомляється, що сторони також обговорили механізм впровадження оновленого Додатку XXVII до енергетичного розділу Угоди про асоціацію. Гончарук привітав згоду сторони ЄС надати керівні принципи його імплементації. За словами Прем’єр-міністра, це відкриває для України шлях до статусу повноправного учасника внутрішнього ринку газу та електрики Євросоюзу — із дотриманням тих самих умов, які поширюються на країни-члени ЄС.
“Однією з тем зустрічі стала подальша інтеграція України в Єдиний цифровий ринок ЄС. Олексій Гончарук та Жозеп Боррель обговорили кроки, які необхідно здійснити після завершення роботи оціночної місії ЄС в Україні у лютому 2020 року, і які мають бути внесені в Додаток 17-2 Угоди про асоціацію. У подальшому ці кроки мають бути відображені у спільному плані дій, який визначатиме також додаткові форми взаємодії України та ЄС (на додачу до Угоди про асоціацію) у рамках Єдиного цифрового ринку”, — повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, Гончарук озвучив президенту Єврокомісії пріоритетні цілі співпраці Україна-ЄС.