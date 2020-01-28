Гончарук - Боррелю: Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украина готова к "промышленному безвизову" с ЕС. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с Высоким представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Хосеп Боррелем, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.
Сообщается, что во время встречи Алексея Гончарука с Хосепом Боррелем стороны обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС. Среди топ-приоритетов речь шла о промышленном безвизе - Соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции ACAA.
"Украина в полном объеме выполнила домашнее задание для начала переговоров по промышленному безвизу. Последним был закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Парламент принял его еще в декабре, а 26 марта он вступит в силу", - сказал Гончарук.
Сообщается, что стороны также обсудили механизм внедрения обновленного приложения XXVII к энергетическому разделу Соглашения об ассоциации. Гончарук поздравил согласие стороны ЕС предоставить руководящие принципы его осуществления. По словам Премьер-министра, это открывает для Украины путь к статусу полноправного участника внутреннего рынка газа и электричества Евросоюза - с соблюдением тех же условий, которые распространяются на страны-члены ЕС.
"Одной из тем встречи стала дальнейшая интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Алексей Гончарук и Хосеп Боррель обсудили шаги, которые необходимо осуществить после завершения работы оценочной миссии ЕС в Украине в феврале 2020 года, и которые должны быть внесены в Приложение 17-2 Соглашения об ассоциации. В дальнейшем эти шаги должны быть отражены в совместном плане действий, который будет определять также дополнительные формы взаимодействия Украины и ЕС (в дополнение к Соглашению об ассоциации) в рамках Единого цифрового рынка", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, Гончарук озвучил президенту Еврокомиссии приоритетные цели сотрудничества Украина-ЕС.