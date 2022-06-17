Корпоративне оподаткування: Угорщина ветує реформу ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив у п'ятницю своїм колегам з ЄС, що його країна не може підтримати реформу корпоративного оподаткування на цьому етапі, що фактично перешкоджає укладенню угоди на рівні ЄС. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Угода з ЄС очікувалася в п'ятницю після того, як Польща відмовилася від заперечень проти встановлення мінімального корпоративного податку у розмірі 15% для великих транснаціональних корпорацій, але Угорщина виступила як перешкода в останню хвилину і запобігла угоді, яка потребує підтримки всіх 27 держав.
"Угорщина не може підтримати прийняття глобальної директиви про мінімальний податок на даному етапі", - заявив Варга міністрам фінансів на відкритому засіданні.
Він додав: "Робота ще не готова. Я думаю, що ми маємо продовжувати зусилля щодо пошуку рішення".
Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, який зробив податкову угоду ключовою метою шестимісячного головування Франції в ЄС, що закінчується за два тижні, не приховував свого розчарування, але закликав міністрів продовжити роботу, щоб укласти угоду на пізнішому етапі.
На зустрічі Міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська офіційно відмовилася від заперечень проти угоди.
Переговори в ЄС мали перетворити на закон глобальну реформу корпоративного оподаткування, яка була узгоджена у жовтні минулого року майже 140 країнами.
Доповнення
Польща та Угорщина не згодні з Європейською комісією, яка затримала отримання грошей із фонду відновлення після COVID-19 через питання їхньої позиції щодо верховенства права та інших цінностей ЄС.
Раніше у червні Єврокомісія схвалила виплати Польщі, тоді як фонд відновлення ЄС для Угорщини залишаються замороженими.
Спочатку передбачалося, що реформу буде проведено у 2023 році, але тепер її реалізація фактично перенесена на 2024 рік.
Адміністрація Байдена також намагається ухвалити закон, який реалізовував би глобальну угоду з мінімального податку.