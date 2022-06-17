Корпоративное налогообложение: Венгрия ветирует реформу ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил в пятницу своим коллегам из ЕС, что его страна не может поддержать реформу корпоративного налогообложения на этом этапе, что фактически препятствует заключению соглашения на уровне ЕС. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Соглашение с ЕС ожидалось в пятницу после того, как Польша отказалась от возражений против установления минимального корпоративного налога в размере 15% для крупных транснациональных корпораций, но Венгрия выступила как препятствие в последнюю минуту и предотвратила соглашение, требующее поддержки всех 27 государств.
"Венгрия не может поддержать принятие глобальной директивы о минимальном налоге на данном этапе", - заявил Варга министрам финансов на открытом заседании.
Он добавил: "Работа еще не готова. Я думаю, что мы должны продолжать усилия по поиску решения".
Министр финансов Франции Бруно Ле Мер, сделавший налоговое соглашение ключевой целью шестимесячного председательства Франции в ЕС, истекающей через две недели, не скрывал своего разочарования, но призвал министров продолжить работу, чтобы заключить соглашение на более позднем этапе.
На встрече Министр финансов Польши Магдалена Жечковская официально отказалась от возражений против соглашения.
Переговоры в ЕС должны были превратить в закон глобальную реформу корпоративного налогообложения, которая была согласована в октябре прошлого года почти 140 странами.
Дополнение
Польша и Венгрия не согласны с Европейской комиссией, которая задержала получение денег из фонда восстановления после COVID-19 из-за вопроса их позиции по верховенству права и другим ценностям ЕС.
Ранее в июне Еврокомиссия одобрила выплаты Польши, в то время как фонд восстановления ЕС для Венгрии остаются замороженными.
Первоначально предполагалось, что реформа будет проведена в 2023 году, но теперь ее реализация фактически перенесена на 2024 год.
Администрация Байдена также пытается принять закон, реализующий глобальное соглашение по минимальному налогу.