Корпоративное налогообложение: Венгрия ветирует реформу ЕС

КИЕВ. 17 июня. УНН. Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил в пятницу своим коллегам из ЕС, что его страна не может поддержать реформу корпоративного налогообложения на этом этапе, что фактически препятствует заключению соглашения на уровне ЕС. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.