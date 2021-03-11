Коронавірусною інфекцією у світі захворіло вже майже 118 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 117 980 987 людей, з них одужало 66 824 908 осіб. Кількість померлих зросла до 2 618 490.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 150 068), Індія (11 262 707), Бразилія (11 202 415), Росія (4 302 726), Велика Британія (4 247 879), Франція (4 022 400), Іспанія (3 178 442) та Італія (3 123 368).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (529 102), Бразилії (270 549) та Мексиці (192 491).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 465 265. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 416 438 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 27 204 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.