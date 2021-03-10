В Україні вже 1,416 млн випадків COVID-19, за добу - 6 377

КИЇВ. 10 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,416 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 9 березня, - майже 6,4 тисячі, подвоєння кількості випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих за добу - 1,9 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.