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В Україні вже 1,416 млн випадків COVID-19, за добу - 6 377

В Україні вже 1,416 млн випадків COVID-19, за добу - 6 377

Київ • УНН

 • 19641 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,416 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 9 березня, - майже 6,4 тисячі, подвоєння кількості випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих за добу - 1,9 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

"6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 березня 2021 року", - повідомив Степанов. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 904 особи;
  • летальних випадків – 219;
  • одужало – 5 687 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 64 126(зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 416 438 осіб;
  • одужало – 1 204 916 осіб;
  • летальних випадків – 27 423;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 188 346.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • місто Київ – 644 випадки;
  • Вінницька область – 575 випадків;
  • Волинська область – 125 випадків;
  • Дніпропетровська область – 226 випадків;
  • Донецька область – 118 випадків;
  • Житомирська область – 141 випадок;
  • Закарпатська область – 399 випадків;
  • Запорізька область – 218 випадків;
  • Івано-Франківська область – 502 випадки;
  • Київська область – 320 випадків;
  • Кіровоградська область – 31 випадок;
  • Луганська область – 74 випадки;
  • Львівська область – 523 випадки;
  • Миколаївська область – 229 випадків;
  • Одеська область – 586 випадків;
  • Полтавська область – 153 випадки;
  • Рівненська область – 173 випадки;
  • Сумська область – 50 випадків;
  • Тернопільська область – 148 випадків;
  • Харківська область – 270 випадків;
  • Херсонська область – 6 випадків;
  • Хмельницька область – 152 випадки;
  • Черкаська область – 151 випадок;
  • Чернівецька область – 533 випадки;
  • Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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