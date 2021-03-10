В Україні вже 1,416 млн випадків COVID-19, за добу - 6 377
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,416 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 9 березня, - майже 6,4 тисячі, подвоєння кількості випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих за добу - 1,9 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 904 особи;
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- летальних випадків – 219;
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- одужало – 5 687 осіб;
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- здійснено тестувань за добу – 64 126(зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 416 438 осіб;
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- одужало – 1 204 916 осіб;
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- летальних випадків – 27 423;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 188 346.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 644 випадки;
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- Вінницька область – 575 випадків;
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- Волинська область – 125 випадків;
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- Дніпропетровська область – 226 випадків;
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- Донецька область – 118 випадків;
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- Житомирська область – 141 випадок;
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- Закарпатська область – 399 випадків;
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- Запорізька область – 218 випадків;
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- Івано-Франківська область – 502 випадки;
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- Київська область – 320 випадків;
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- Кіровоградська область – 31 випадок;
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- Луганська область – 74 випадки;
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- Львівська область – 523 випадки;
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- Миколаївська область – 229 випадків;
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- Одеська область – 586 випадків;
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- Полтавська область – 153 випадки;
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- Рівненська область – 173 випадки;
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- Сумська область – 50 випадків;
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- Тернопільська область – 148 випадків;
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- Харківська область – 270 випадків;
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- Херсонська область – 6 випадків;
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- Хмельницька область – 152 випадки;
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- Черкаська область – 151 випадок;
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- Чернівецька область – 533 випадки;
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- Чернігівська область – 30 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".